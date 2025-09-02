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CAS отклонил апелляцию «Динамо» на решение по полузащитнику Норманну

Павел Лопатко

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел иск московского «Динамо» к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну и саудовскому клубу «Аль-Раед» и отклонил его, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

22 февраля 2024 года палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить российскому клубу компенсацию. В «Динамо» оказались недовольны суммой компенсации и подали на решение палаты апелляцию в CAS.

В CAS отметили, что апелляции «Динамо» и «Аль Раед» были отклонены. Также отклонили апелляцию со стороны самого Норманна.

Матиас Норманн.Помните сбежавшего из России Норманна? Норвежца признали виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Норвежец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. За «Ростов» он в 56 матчах забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

26 июля 2025 года Норманн перешел из «Аль-Раеда» в «Аль-Сайлию». А российские клубы не объявляли о расторжении контракта с ним.

Ранее норвежца по решению CAS обязали выплатить «Ростову» 3,26 миллиона евро в виде компенсации за нарушение контракта без уважительной причины. До корректировки эта сумма составляла 2,92 миллиона евро.

Источник: ТАСС
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Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
ФИФА
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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