CAS отклонил апелляцию «Динамо» на решение по полузащитнику Норманну

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел иск московского «Динамо» к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну и саудовскому клубу «Аль-Раед» и отклонил его, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

22 февраля 2024 года палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить российскому клубу компенсацию. В «Динамо» оказались недовольны суммой компенсации и подали на решение палаты апелляцию в CAS.

В CAS отметили, что апелляции «Динамо» и «Аль Раед» были отклонены. Также отклонили апелляцию со стороны самого Норманна.

20 августа 2023 года саудовский «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Норвежец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. За «Ростов» он в 56 матчах забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

26 июля 2025 года Норманн перешел из «Аль-Раеда» в «Аль-Сайлию». А российские клубы не объявляли о расторжении контракта с ним.

Ранее норвежца по решению CAS обязали выплатить «Ростову» 3,26 миллиона евро в виде компенсации за нарушение контракта без уважительной причины. До корректировки эта сумма составляла 2,92 миллиона евро.