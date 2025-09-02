Малышев объяснил, почему «Спартак» подписал 13 футболистов за три трансферных окна

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферах красно-белых.

«По мнению нашего спортивного блока, команда нуждалась в усилении, в обновлении состава. Потому что цели, как вы сами знаете, у нас амбициозные», — сказал Малышев «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».