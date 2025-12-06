Источник: шеф-скаут «Локомотива» Литвинов может стать спортивным директором «Акрона»

Шеф-скаут «Локомотива» Сергей Литвинов может быть назначен на пост спортивного директора «Акрона», сообщает Legalbet.

Литвинов работает директором скаутского отдела «Локомотива» с декабря 2022 года. До этого он занимал аналогичную должность в «Химках».

Сейчас спортивным директором «Акрона» является Антон Чистяков.

После 17 матчей «Акрон» с 21 очком занимает девятое место в РПЛ. 6 декабря тольяттинцы на выезде сыграют с «Зенитом» в 18-м туре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.