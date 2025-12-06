Шишкарев о главном тренере «Спартака»: «Пока что Вадим Романов и игроки — это две разные сущности»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с «СЭ» высказался о работе и. о. главного тренера «Спартака» Вадима Романова.

«Переживаю за «Спартак». И не скрываю этого в своем Telegram-канале. Для меня «Спартак» был и остается той же командой, в которую я влюбился — времен Федора Черенкова, Юрия Гаврилова, Рината Дасаева. Хотелось бы увидеть реинкарнацию российских звезд. Слежу за командой и на стадионе, и в трансляциях. Сочувствую нынешнему и. о. главного тренера. Пока что Вадим Романов и игроки — это две разные сущности», — сказал Шишкарев «СЭ».

После 17 туров «Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 декабря красно-белые на своем поле сыграют с московским «Динамо» в 18-м туре. Начало — в 16.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.