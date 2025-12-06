Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»

Российский шахматист Ян Непомнящий вспомнил, почему в детстве начал болеть за «Спартак».

«Спартак» — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. «Спартак» все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел. Так сказать, приобщился. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики», — цитирует Непомнящего ТАСС.

После 17 туров «Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 декабря красно-белые на своем поле сыграют с московским «Динамо» в 18-м туре. Начало — в 16.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.