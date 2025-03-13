Источник: Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит»

Главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре РПЛ будет Сергей Иванов, утверждает Betonmobile.

О возможном назначении 40-летнего арбитра из Ростова-на-Дону «СЭ» написал 10 марта.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта. Время начала — 19.45 мск.

Московская команда с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, петербуржцы с 43 очками — на второй строчке.