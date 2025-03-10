Матч «Спартак» — «Зенит» доверят Кукуяну или Иванову?

Исходя из последних назначений судей на встречи 20-го тура чемпионата России и кубковые игры, можно предположить, что главный матч весны между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдет 16 марта в Москве, доверят Павлу Кукуяну или Сергею Иванову.

Алексей Сухой в среду будет работать на игре «Ростов» — «Зенит». Не верится, что его через несколько дней отправят в Тушино. Та же ситуация с Артемом Чистяковым — 12 марта у него матч «Акрон» — «Спартак».

Сергей Карасев заболел и по этой причине пропустил 20-й тур. Во всяком случае так было заявлено официально.

Виталий Мешков стал одним из главных действующих лиц в матче «Факел» — «Зенит» (0:2). Он удалил зенитовца Вендела.

Правда, сделал это после вмешательства как раз Кукуяна, который в тот день работал в ВАР-центре. И это может повлечь отвод кандидатуры сочинского рефери. При этом странно, что ему не дали кубковую встречу. А его ассистентов Рустама Мухтарова и Алексея Стипиди неожиданно объединили в бригаду с Кириллом Левниковым на матче ЦСКА — «Динамо». То есть все-таки Кукуяна приберегли для «Спартака» и «Зенита»?

Иванов в 20-м туре и в Кубке России работал и работает только в роли ВАР и АВАР. А в 19-м он судил игру «Зенит» — ЦСКА (0:0).

В такой ситуации альтернативой Кукуяну и Иванову может стать лишь представитель Саудовской Аравии. Но, надеюсь, в чемпионате России продолжат использовать только отечественных рефери.