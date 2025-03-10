Матч «Спартак» — «Зенит» доверят Кукуяну или Иванову?
Исходя из последних назначений судей на встречи 20-го тура чемпионата России и кубковые игры, можно предположить, что главный матч весны между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдет 16 марта в Москве, доверят Павлу Кукуяну или Сергею Иванову.
Алексей Сухой в среду будет работать на игре «Ростов» — «Зенит». Не верится, что его через несколько дней отправят в Тушино. Та же ситуация с Артемом Чистяковым — 12 марта у него матч «Акрон» — «Спартак».
Сергей Карасев заболел и по этой причине пропустил 20-й тур. Во всяком случае так было заявлено официально.
Виталий Мешков стал одним из главных действующих лиц в матче «Факел» — «Зенит» (0:2). Он удалил зенитовца Вендела.
Правда, сделал это после вмешательства как раз Кукуяна, который в тот день работал в ВАР-центре. И это может повлечь отвод кандидатуры сочинского рефери. При этом странно, что ему не дали кубковую встречу. А его ассистентов Рустама Мухтарова и Алексея Стипиди неожиданно объединили в бригаду с Кириллом Левниковым на матче ЦСКА — «Динамо». То есть все-таки Кукуяна приберегли для «Спартака» и «Зенита»?
Иванов в 20-м туре и в Кубке России работал и работает только в роли ВАР и АВАР. А в 19-м он судил игру «Зенит» — ЦСКА (0:0).
В такой ситуации альтернативой Кукуяну и Иванову может стать лишь представитель Саудовской Аравии. Но, надеюсь, в чемпионате России продолжат использовать только отечественных рефери.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1