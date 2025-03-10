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Судейство

Матч «Спартак» — «Зенит» доверят Кукуяну или Иванову?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футбольный судья Павел Кукуян
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исходя из последних назначений судей на встречи 20-го тура чемпионата России и кубковые игры, можно предположить, что главный матч весны между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдет 16 марта в Москве, доверят Павлу Кукуяну или Сергею Иванову.

Алексей Сухой в среду будет работать на игре «Ростов» — «Зенит». Не верится, что его через несколько дней отправят в Тушино. Та же ситуация с Артемом Чистяковым — 12 марта у него матч «Акрон» — «Спартак».

Сергей Карасев заболел и по этой причине пропустил 20-й тур. Во всяком случае так было заявлено официально.

Виталий Мешков стал одним из главных действующих лиц в матче «Факел» — «Зенит» (0:2). Он удалил зенитовца Вендела.

Правда, сделал это после вмешательства как раз Кукуяна, который в тот день работал в ВАР-центре. И это может повлечь отвод кандидатуры сочинского рефери. При этом странно, что ему не дали кубковую встречу. А его ассистентов Рустама Мухтарова и Алексея Стипиди неожиданно объединили в бригаду с Кириллом Левниковым на матче ЦСКА — «Динамо». То есть все-таки Кукуяна приберегли для «Спартака» и «Зенита»?

Иванов в 20-м туре и в Кубке России работал и работает только в роли ВАР и АВАР. А в 19-м он судил игру «Зенит» — ЦСКА (0:0).

В такой ситуации альтернативой Кукуяну и Иванову может стать лишь представитель Саудовской Аравии. Но, надеюсь, в чемпионате России продолжат использовать только отечественных рефери.

Артем Дзюба, Вендел и&nbsp;Алексис Дуарте.Дзюба вошел в историю, поражение «Спартака», срывы Вендела и Дуарте. Рабинер — о топ-событиях тура
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Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
Павел Кукуян
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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