«Факел» назвал решение КДК несопоставимым с масштабом нарушения

«Факел» сделал заявление по поводу решения КДК РФС, который оштрафовал клуб за проявление болельщиками расизма в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) в отношении полузащитника петербуржцев Вендела.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов в игре с сине-бело-голубыми, которая прошла 8 марта. Также было принято решение о том, что воронежская команда проведет один домашний матч без болельщиков.

«Футбольный клуб «Факел» подчеркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. Футбольный клуб «Факел» готовится к подаче жалобы в апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте», — говорится в заявлении «Факела».

В матче «Факел» — «Зенит» Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов воронежцев. 27-летний бразилец дисквалифицирован на два матча и пропустит игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком».