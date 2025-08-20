Источник: селекционер «Галатасарая» Дечдели стал шеф-скаутом «Спартака»

Селекционер «Галатасарая» Эмре Дечдели назначен международным шеф-скаутом «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, специалист должен был присоединиться к селекционной системе московского клуба под руководством спортивного директора Франсиса Кахигао еще зимой, однако это произошло только сейчас.

Отмечается, что 41-летний Дечдели будет работать удаленно из Стамбула и займется просмотром потенциальных новичков для красно-белых по всему миру.

После пяти туров чемпионата России «Спартак» с 5 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.