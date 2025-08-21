Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо», передает корреспондент «СЭ» из аэропорта Внуково.

19 августа «СЭ» сообщал, что московское «Динамо» договорилось о покупке Миранчука у швейцарского клуба. Сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.

По прилете в Москву Миранчуку вручили шарф московского «Динамо».

Антон Миранчук с шарфом московского «Динамо». Фото Артем Бухаев, «СЭ»

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». Летом 2024 года футболист покинул московский клуб, а в сентябре того же года он подписал контракт со «Сьоном», в составе которого забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.