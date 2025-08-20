Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам матча против «Пари НН»

«Динамо» Махачкала попросило ЭСК РФС разобрать два эпизода матча 5-го тура против «Пари НН» (0:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Дагестана попросил рассмотреть эпизод с отмененным голом в ворота хозяев на 40 минуте, а также по неудалению футболиста «Пари НН» Эдгардо Фариньи на 44-й минуте встречи.

На 44-й минуте матча «Пари НН» — «Динамо» Мх (2:0) судья Инал Танашев оценил фол Эдгардо Фариньи, сбившего Гамида Агаларова, лишь в предупреждение.