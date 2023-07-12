Источник: «Рубин» ведет переговоры о трансфере черногорца Бубаньи

Полузащитник загребского «Локомотива» Владан Бубанья может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает Transfermarkt.com.

24-летний черногорец выступает за «Локомотив» с 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 32 матчах за команду, в которых забил 4 мяча.

«Рубин» вернулся в РПЛ по итогам сезона-2022/23.