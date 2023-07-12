Масалитин рассказал, участвовал ли бывший тренер «Спартака» Тарханов в «серых» схемах

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался о совместной работе с экс-тренером красно-белых Александром Тархановым.

«Роман Орещук нелестно высказывался о совместной работе с Александром Тархановым, были ли вопросы к тренеру у меня? Александр Фёдорович не участвовал в каких-то «серых» схемах по трансферам и зарплатам, если только какие-то агенты этим занимались. С Тархановым мы были близкие приятели, мы ещё в футбол вместе успели поиграть в ростовском СКА. Тогда он уже заканчивал, а я — начинал. Он вообще меня наставил на путь истинный, как надо пахать и каждый момент разбирать. Я не с каким «серыми» схемами не связывался, не могу сказать. Кто-то знает больше, тогда пускай говорит. Для меня что Тарханов, что Владимир Григорьевич Федотов — это два человека, которые направляли меня», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Масалитин выступал за «Спартак» с 1994-го по 1995-й год. В составе ЦСКА он провел 153 матча, забил 78 мячей и отдал одну результативную передачу. За «Спартак» он сыграл 10 матчей и забил пять мячей.