Масалитин рассказал, участвовал ли бывший тренер «Спартака» Тарханов в «серых» схемах
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался о совместной работе с экс-тренером красно-белых Александром Тархановым.
«Роман Орещук нелестно высказывался о совместной работе с Александром Тархановым, были ли вопросы к тренеру у меня? Александр Фёдорович не участвовал в каких-то «серых» схемах по трансферам и зарплатам, если только какие-то агенты этим занимались. С Тархановым мы были близкие приятели, мы ещё в футбол вместе успели поиграть в ростовском СКА. Тогда он уже заканчивал, а я — начинал. Он вообще меня наставил на путь истинный, как надо пахать и каждый момент разбирать. Я не с каким «серыми» схемами не связывался, не могу сказать. Кто-то знает больше, тогда пускай говорит. Для меня что Тарханов, что Владимир Григорьевич Федотов — это два человека, которые направляли меня», — приводит слова Масалитина Legalbet.
Масалитин выступал за «Спартак» с 1994-го по 1995-й год. В составе ЦСКА он провел 153 матча, забил 78 мячей и отдал одну результативную передачу. За «Спартак» он сыграл 10 матчей и забил пять мячей.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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