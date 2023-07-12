Юрист Игнатова надеется, что в деле с агентом Маньяковым восторжествует справедливость
Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, рассказал «СЭ» о дальнейших шагах в суде с агентом Александром Маньяковым.
«В данный момент нами будет направлен запрос на изготовление полного текста решения, а дальше будем действовать в соответствии с нашими законными права, а именно регламентом РФС по разрешению споров, Уставу РФС, а также гражданско-процессуальными нормами. До конца процесса еще думаю достаточно времени, поэтому нужно запастись терпением и силами. Команда юристов Михаила работает в максимальной концентрации. Уверен, итог будет положительным и справедливость восторжествует», — сказал Давидянц «СЭ».
8 июня стало известно, что агент обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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