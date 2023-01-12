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Сегодня, 09:35

Источник: Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов в ближайшее время сменит клуб.

По информации Metaratings.ru, 25-летний футболист близок к переходу в самарские «Крылья Советов». В услугах защитника заинтересован лично главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Красно-белые отпустят Рассказова бесплатно, поскольку летом 2023 года у него истекает контракт с клубом, а продлевать его не планировалось.

Ранее «СЭ» сообщил, что Рассказов не полетит со «Спартаком» на первый зимний сбор в Дубай, который стартует 13 января. Это связано с тем, что красно-белые находятся на финальной стадии согласования трансфера футболиста.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду в 11 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Николай Рассказов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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