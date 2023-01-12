Гаранин подтвердил факт переговоров о возможном возвращении в «Енисей»

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин подтвердил, что может вернуться в «Енисей».

«Сейчас мы общаемся с «Енисеем». Команда улетела на сбор, у нее есть тренерский штаб, люди работают. Один-два дня и все решится.

Безусловно, если вновь окажемся в Красноярске, для нас самих будет цель — выход в РПЛ. Это круто, интересно — выйти наверх со своей философией, принципами», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

Вадим Гаранин уже работал в «Енисее», а перед началом этого сезона перешел на работу в «Сочи». В начале ноября 52-летний специалист был уволен.