Смолов рассказал, что в полной готовности подходит к первому сбору «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о своем самочувствии перед первым сбором команды.

«Как я себя чувствую? Все великолепно, — цитирует Смолова ТАСС. — Подхожу к сборам в полной и боевой готовности».

Первый сбор команды пройдет с 12 по 22 января. Там бело-голубые проведут два товарищеских матча: с «Грин Херонс» (18 января) и «Оренбургом» (22 января).

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. Смолов в текущем сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.