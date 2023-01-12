Рассказов не полетит со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ

Как стало известно СЭ, защитник московского «Спартака» Николай Рассказов не полетит с командой на первый зимний сбор в Дубай (ОАЭ), который стартует 13 января.

Это связано с тем, что красно-белые находятся на финальной стадии согласования трансфера футболиста.

В этом сезоне 25-летний россиянин сыграл в 11 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.