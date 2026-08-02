Защитник Сивис надел Соболеву потерянную в борьбе бутсу в матче «Оренбург» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в борьбе потерял бутсу во время выездного матча с «Оренбургом» во втором туре РПЛ.

Форвард обратился к судье по поводу возможного нарушения правил. После этого защитник хозяев Максим Сивис подобрал бутсу и попытался надеть ее на ногу Соболеву.

Максим Сивис надевает бутсу Александру Соболеву. Фото Скриншот трансляции