Корякин обратился к болельщикам «Краснодара»

Новичок «Краснодара» Александр Корякин записал видеообращение к болельщикам южного клуба.

В среду, 18 июня, «быки» объявили о переходе 23-летнего голкипера из «Родины». Футболист подписал контракт с командой до лета 2029 года.

«Всем привет! Я Саша Корякин, теперь я в стане «быков». До встречи на трибунах!» — сказал вратарь в видео, опубликованном пресс-службой черно-зеленых.

За «Родину» Корякин выступал с 2024 года. Также он играл за юношеские и молодежные команды «Локомотива», «Локомотив-Казанку» и «Балтику».