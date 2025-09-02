Источник: Литвинов продлил контракт со «Спартаком» до 2029 года

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов продлил контракт с клубом до 2029 года, сообщает Metaratings.

Действующий контракт 24-летнего россиянина истекает летом 2026-го.

Литвинов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 6 мячей и сделал 7 голевых пасов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.