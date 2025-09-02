Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, какие клубы им интересовались

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что им интересовались «Метц» и клубы из Турции.

— Что бы сказал болельщикам «Локомотива» о последних результатах?

— Потеря концентрации и индивидуальные ошибки. Вы от меня хотели это услышать? Всегда задаю сам себе вопросы, — сказал Баринов во время разговора с журналистами из расположения сборной России.

— Какой ответ находишь?

— Положительный.

— Такого больше не повторится?

— В футболе все бывает. Мы пропускаем два гола на 98-х минутах.

— В чем проблема?

— Потеря концентрации. Связано с индивидуальными ошибками. На личности не будем переходить, между собой разговариваем. В прессе этого не будет никогда.

— О каких предложениях по себе ты точно знаешь?

— Официально точно связывался «Метц», турки связывались.

— Насколько тебе интересен «Метц»?

— Давайте вы будете задавать вопросы агентам. С «Метцем» разговаривали. Я нацелен на другое: я игрок «Локомотива».

— Ты согласовывал контракт с АЕКом?

— Я не мог, потому что действующий контракт. Николич мне звонил. Интересовался. Разговор шел в позитивном ключе. У меня не бывает с ним негатива. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте «Локомотива». Возможно, мы бы к чему-то пришли. У меня остался год по контракту. Но что не начались переговоры, удивило. Сейчас Нагорных сказал, что процесс идет. Давайте не будем об этом.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.