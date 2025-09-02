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Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, какие клубы им интересовались

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что им интересовались «Метц» и клубы из Турции.

— Что бы сказал болельщикам «Локомотива» о последних результатах?

— Потеря концентрации и индивидуальные ошибки. Вы от меня хотели это услышать? Всегда задаю сам себе вопросы, — сказал Баринов во время разговора с журналистами из расположения сборной России.

— Какой ответ находишь?

— Положительный.

— Такого больше не повторится?

— В футболе все бывает. Мы пропускаем два гола на 98-х минутах.

— В чем проблема?

— Потеря концентрации. Связано с индивидуальными ошибками. На личности не будем переходить, между собой разговариваем. В прессе этого не будет никогда.

— О каких предложениях по себе ты точно знаешь?

— Официально точно связывался «Метц», турки связывались.

— Насколько тебе интересен «Метц»?

— Давайте вы будете задавать вопросы агентам. С «Метцем» разговаривали. Я нацелен на другое: я игрок «Локомотива».

— Ты согласовывал контракт с АЕКом?

— Я не мог, потому что действующий контракт. Николич мне звонил. Интересовался. Разговор шел в позитивном ключе. У меня не бывает с ним негатива. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте «Локомотива». Возможно, мы бы к чему-то пришли. У меня остался год по контракту. Но что не начались переговоры, удивило. Сейчас Нагорных сказал, что процесс идет. Давайте не будем об этом.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.

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Дмитрий Баринов
ФК АЕК (Афины)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Метц
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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Зенит

 4
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