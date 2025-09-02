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Павлюченко рассказал подробности своего перехода в «Тоттенхэм»

Роман Павлюченко.
Фото Кадр из подкаста SmolTalk.

Бывший российский футболист Роман Павлюченко в подкасте «SmolTalk» вспомнил, как проходили его переговоры с «Тоттенхэмом».

«Я два или даже три раза отказывал «Тоттенхэму», понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня все устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, все хорошо. А тут в Англию сразу, блин. Англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребенок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался. Во второй раз мы пошли на встречу с агентом, Олегом. Мы в ресторане сидели, руководители, общались. Они мне все рассказывали про команду, что ты будешь играть, забивать. Я говорю, нет, не хочу. И все, уехал домой.

Потом звонок. Рамос, блин. И вот в тот момент я понял, если уже тренер тебе звонит, значит он реально хочет, чтобы я приехал туда. И я Олегу говорю, все, давай, я готов. И на следующий день вместе с агентом улетаем в Лондон, я все подписываю».

Также экс-форвард «Тоттенхэма» вспомнил еще об одном случае, когда известный российский футболист отказался менять команду.

«Вот я сейчас молодым футболистам говорю, не важно, это Англия, Испания, Греция, Турция, надо ехать. Лучше попробовать. 100%. Я вот даже вспоминаю Акинфея. Его звали вообще все топовые. И у него тоже как-то интервью брали и спрашивали, почему ты не поехал? Он так же, как и я вот думал. Он так и сказал, у меня здесь все устраивает, меня болельщики любят, я капитан, все хорошо».

За «Тоттенхэм» Роман Павлюченко выступал с 2008 по 2012 год. В его активе 41 гол в 111 матчах за лондонцев. Вместе со «шпорами» Павлюченко дошел до финала Кубка английской лиги-2008/09.

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Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Медина в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Дамак»

Источник: Литвинов продлил контракт со «Спартаком» до 2029 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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