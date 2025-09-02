Павлюченко рассказал подробности своего перехода в «Тоттенхэм»

Бывший российский футболист Роман Павлюченко в подкасте «SmolTalk» вспомнил, как проходили его переговоры с «Тоттенхэмом».

«Я два или даже три раза отказывал «Тоттенхэму», понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня все устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, все хорошо. А тут в Англию сразу, блин. Англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребенок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался. Во второй раз мы пошли на встречу с агентом, Олегом. Мы в ресторане сидели, руководители, общались. Они мне все рассказывали про команду, что ты будешь играть, забивать. Я говорю, нет, не хочу. И все, уехал домой.

Потом звонок. Рамос, блин. И вот в тот момент я понял, если уже тренер тебе звонит, значит он реально хочет, чтобы я приехал туда. И я Олегу говорю, все, давай, я готов. И на следующий день вместе с агентом улетаем в Лондон, я все подписываю».

Также экс-форвард «Тоттенхэма» вспомнил еще об одном случае, когда известный российский футболист отказался менять команду.

«Вот я сейчас молодым футболистам говорю, не важно, это Англия, Испания, Греция, Турция, надо ехать. Лучше попробовать. 100%. Я вот даже вспоминаю Акинфея. Его звали вообще все топовые. И у него тоже как-то интервью брали и спрашивали, почему ты не поехал? Он так же, как и я вот думал. Он так и сказал, у меня здесь все устраивает, меня болельщики любят, я капитан, все хорошо».

За «Тоттенхэм» Роман Павлюченко выступал с 2008 по 2012 год. В его активе 41 гол в 111 матчах за лондонцев. Вместе со «шпорами» Павлюченко дошел до финала Кубка английской лиги-2008/09.