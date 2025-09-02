Павлюченко рассказал подробности своего перехода в «Тоттенхэм»
Бывший российский футболист Роман Павлюченко в подкасте «SmolTalk» вспомнил, как проходили его переговоры с «Тоттенхэмом».
«Я два или даже три раза отказывал «Тоттенхэму», понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня все устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, все хорошо. А тут в Англию сразу, блин. Англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребенок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался. Во второй раз мы пошли на встречу с агентом, Олегом. Мы в ресторане сидели, руководители, общались. Они мне все рассказывали про команду, что ты будешь играть, забивать. Я говорю, нет, не хочу. И все, уехал домой.
Потом звонок. Рамос, блин. И вот в тот момент я понял, если уже тренер тебе звонит, значит он реально хочет, чтобы я приехал туда. И я Олегу говорю, все, давай, я готов. И на следующий день вместе с агентом улетаем в Лондон, я все подписываю».
Также экс-форвард «Тоттенхэма» вспомнил еще об одном случае, когда известный российский футболист отказался менять команду.
«Вот я сейчас молодым футболистам говорю, не важно, это Англия, Испания, Греция, Турция, надо ехать. Лучше попробовать. 100%. Я вот даже вспоминаю Акинфея. Его звали вообще все топовые. И у него тоже как-то интервью брали и спрашивали, почему ты не поехал? Он так же, как и я вот думал. Он так и сказал, у меня здесь все устраивает, меня болельщики любят, я капитан, все хорошо».
За «Тоттенхэм» Роман Павлюченко выступал с 2008 по 2012 год. В его активе 41 гол в 111 матчах за лондонцев. Вместе со «шпорами» Павлюченко дошел до финала Кубка английской лиги-2008/09.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1