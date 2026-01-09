Источник: «Крылья Советов» арендовали Шуманского у ЦСКА и подписали форварда «Астаны» Чинеду
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский на правах аренды продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.
По информации источника, также самарцы оформили трансфер форварда «Астаны» Джеффри Чинеду.
21-летний Шуманский выступает за ЦСКА с 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
28-летний Чинеду играет в «Астане» с лета 2024 года. Нигериец провел за казахстанский клуб 54 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 12-м месте в РПЛ — 17 очков в 18 турах.
Источник: Metaratings
Новости