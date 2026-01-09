Источник: 38-летний Роман Еременко близок к переходу в «Оренбург»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Еременко может вернуться в РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 38-летний футболист отправится с «Оренбургом» на сборы, после чего может подписать контракт с клубом.

Еременко с 2024 года выступает за финский «Гнистан». С 2011 по 2021 год футболист играл в РПЛ: за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Полузащитник провел в чемпионате России 180 матчей, забил 39 голов и сделал 27 результативных передач.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.