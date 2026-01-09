Жерсон прибыл в Бразилию и подтвердил переход в «Крузейро»
Полузащитник «Зенита» Жерсон станет игроком «Крузейро», сообщает Central do Toca.
28-летний бразилец прибыл в Бразилию и после прохождения медицинского обследования подпишет контракт на 4 сезона.
«Теперь я Cabuloso (прозвище бразильского клуба. — Прим. «СЭ)», — сказал Жерсон.
28-летний бразилец выступал за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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