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9 января, 18:44

Жерсон прибыл в Бразилию и подтвердил переход в «Крузейро»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Жерсон станет игроком «Крузейро», сообщает Central do Toca.

28-летний бразилец прибыл в Бразилию и после прохождения медицинского обследования подпишет контракт на 4 сезона.

«Теперь я Cabuloso (прозвище бразильского клуба. — Прим. «СЭ)», — сказал Жерсон.

28-летний бразилец выступал за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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Жерсон
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ФК Зенит
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