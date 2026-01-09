Жерсон прибыл в Бразилию и подтвердил переход в «Крузейро»

Полузащитник «Зенита» Жерсон станет игроком «Крузейро», сообщает Central do Toca.

28-летний бразилец прибыл в Бразилию и после прохождения медицинского обследования подпишет контракт на 4 сезона.

«Теперь я Cabuloso (прозвище бразильского клуба. — Прим. «СЭ)», — сказал Жерсон.

28-летний бразилец выступал за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.