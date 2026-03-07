Источник: «Краснодар» полетит на матч против «Рубина», несмотря на погодные условия в Казани

«Краснодар» отправится на матч 20-го тура РПЛ против «Рубина» в Казань согласно штатному расписанию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, команда вылетит из Краснодара 7 марта примерно в 15:00 по московскому времени. Отмечается, что клуб действительно обсуждал с РПЛ сложные погодные условия в Казани, однако отказа от полета не было.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что «быки» отказываются лететь в столицу Татарстана из-за морозной погоды и требуют от лиги перенести игру.

Встреча между командами состоится в субботу, 8 марта, на «Ак Барс Арене», начало матча — в 17.00.

После 19 туров «Краснодар» с 43 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» с 23 очками — на девятой строчке.