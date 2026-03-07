Лусиано — об игре за ЦСКА: «Я получаю от футбола удовольствие, поэтому не испытываю давление»

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду рассказал, как отреагировал на предложение московского клуба о переходе.

24-летний футболист перешел из «Зенита» в ЦСКА в зимнее трансферное окно в обмен на защитника Игоря Дивеева. Аргентинец подписал четырехлетний контракт с армейцами.

«Как только я узнал, то сразу сказал своему представителю: «Мне это интересно». Я видел, как играет команда, я слышал идеи Фабио, поэтому мне захотелось перейти сюда», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Лусиано.

Также нападающий ответил, не напрягает ли его давление, которое на него возлагают болельщики.

«Совсем нет. Я понимаю, чего все от меня ждут, но я получаю от футбола удовольствие, поэтому не испытываю давление. Постараюсь не подвести наших болельщиков!» — добавил он.

Лусиано дебютировал за московскую команду 1 марта в матче чемпионата России против «Ахмата» (0:1). Всего в сезоне-2025/26 Лусиано провел 15 игр в РПЛ без результативных действий.

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