Лусиано — о фото с Месси: «Не хотел тревожить такого человека, но не мог поступить иначе»

Форвард ЦСКА и сборной Аргентины Лусиано Гонду рассказал, при каких обстоятельствах сделал совместное фото с чемпионом мира 2022 года и восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Лучший в мире! Я был вызван в сборную на товарищеский матч при подготовке к Олимпийским играм, а Лео приезжал в гости к команде. Понятно, что не хочется тревожить такого человека из-за фото, но я не мог поступить иначе — он очень большой человек для Аргентины! Это был единственный раз на данный момент, когда мы с ним пересеклись», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Лусиано.

Нападающий дебютировал за основную сборную Аргентины в 2024 году. Всего на счету 24-летнего футболиста пять матчей за национальную команду, в которых он отметился одним голом.

К ЦСКА Лусиано присоединился в зимнее трансферное окно, подписав четырехлетний контракт. Ранее форвард выступал за «Зенит».

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