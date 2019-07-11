Источник: "Краснодар" близок к подписанию шведского форварда Берга

Нападающий "Аль-Айна" Маркус Берг близок к переходу в "Краснодар", утверждает Arenafm. Зарплата 32-летнего шведа в российском клубе составит 1,9 миллиона евро за сезон.

На Берга претендовали несколько клубов из Греции и Турции. Фаворитом считался турецкий "Трабзонспор".

В минувшем сезоне Берг провел 29 матчей за "Аль-Айн", забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.

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