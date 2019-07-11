21:45 | Футбол — РПЛ

Источник: "Краснодар" близок к подписанию шведского форварда Берга

2
Обсудить

Нападающий "Аль-Айна" Маркус Берг близок к переходу в "Краснодар", утверждает Arenafm. Зарплата 32-летнего шведа в российском клубе составит 1,9 миллиона евро за сезон. 

На Берга претендовали несколько клубов из Греции и Турции. Фаворитом считался турецкий "Трабзонспор"

В минувшем сезоне Берг провел 29 матчей за "Аль-Айн", забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу. 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, главные трансферы лета, календарь сезона-2019/2020, расписание матчей

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ