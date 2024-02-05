Источник: Клаудиньо может перейти в «Коринтианс» летом

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в «Коринтиансе». Он был предложен клубу через представителей, сообщает Somos Fanaticos.

По данным источника, футболист хочет вернуться в Бразилию в ближайшем будущем. Однако даже при наличии согласия двух сторон Клаудиньо сможет перейти в «Коринтианс» только летом.

По ходу сезона «Зенит» не отпустит бразильца, так как тот играет важную роль в команде.

1 февраля а гент бразильского полузащитника Луис Фернандо Гарсия в комментарии «СЭ» высказался о возможном переходе футболиста в «Коринтианс». Ранее о возможности трансфера сообщал UOL.