Агент Клаудиньо опроверг информацию о возможном переходе полузащитника в «Коринтианс»

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в комментарии «СЭ» высказался о возможном переходе футболиста в «Коринтианс». Ранее о возможности трансфера сообщал UOL.

«Существует ли возможность перехода Клаудиньо в «Коринтианс»? Нет. Со мной никто из «Коринтианса» не связывался, данная информация является ложью. Об уходе из «Зенита» зимой не может быть и речи», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» не намерен расставаться с Клаудиньо в это трансферное окно.

27-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.