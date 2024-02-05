Агент Ленини рассказал, что ведет работу над трансфером игрока из «Краснодара»

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем игрока.

«Могу сказать, что ведется работа по трансферу Ленини. Скорее всего, он покинет зимой «Краснодар», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провел в составе «Краснодара» 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2025 года.