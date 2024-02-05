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Сегодня, 15:12

Агент Ленини рассказал, что ведет работу над трансфером игрока из «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем игрока.

«Могу сказать, что ведется работа по трансферу Ленини. Скорее всего, он покинет зимой «Краснодар», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провел в составе «Краснодара» 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lenini-vedu-rabotu-nad-transferom-iz-krasnodara/
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РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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