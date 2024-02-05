Семин высказался о подходах руководителей клубов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о подходах руководителей клубов.

«Чтобы прийти и подольше поработать, самое удобное — сказать, что у нас стратегия на пять лет. Сколько за последнее время приходило людей в «Локомотив», которые приносили стратегии? Был Геркус со стратегией на пять лет, Кикнадзе, потом Плутник тоже с пятилеткой! Болельщики не увидят побед и хорошего футбола, будет только на бумаге стратегия. Должен быть выше уровень квалификации тех людей, которым доверили работу в клубе. Это мое личное мнение. Мне легче работать с хозяином, который платит свои деньги. Потому что он человек, который распоряжается своими деньгами, рискует, приобретая игроков. И для меня это закон: если вы считаете так, то мы будем работать с игроком, который придет. Я ему дам время, чтобы он адаптировался, себя проявил, пожалуйста. Покупайте, хозяин — барин. Но что было в данной ситуации? Был трансферный комитет, который возглавлял Мещеряков. Там как раз были Кикнадзе и все остальные. И Геркус возмущался трансферным комитетом. Произносится фамилия. Ну откуда эти занятые люди, сидящие за столом, могут смотреть этого игрока и решать, брать его или нет? Да, за деньги надо отвечать, я согласен. Но, наверное, они должны отдать этот вопрос тем, кто понимает. А тот, кто понимает, должен им представить мнения. Так ведь и потеряли Хвичу. И так же могли потерять и Миранчука. Его отправляли в «Рубин». Но мы этого не позволили сделать. В какой-то момент к моему мнению прислушались. Ну как можно отдать Миранчука за такие маленькие деньги?» — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.