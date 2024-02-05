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5 февраля, 15:31

Семин высказался о подходах руководителей клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о подходах руководителей клубов.

«Чтобы прийти и подольше поработать, самое удобное — сказать, что у нас стратегия на пять лет. Сколько за последнее время приходило людей в «Локомотив», которые приносили стратегии? Был Геркус со стратегией на пять лет, Кикнадзе, потом Плутник тоже с пятилеткой! Болельщики не увидят побед и хорошего футбола, будет только на бумаге стратегия. Должен быть выше уровень квалификации тех людей, которым доверили работу в клубе. Это мое личное мнение. Мне легче работать с хозяином, который платит свои деньги. Потому что он человек, который распоряжается своими деньгами, рискует, приобретая игроков. И для меня это закон: если вы считаете так, то мы будем работать с игроком, который придет. Я ему дам время, чтобы он адаптировался, себя проявил, пожалуйста. Покупайте, хозяин — барин. Но что было в данной ситуации? Был трансферный комитет, который возглавлял Мещеряков. Там как раз были Кикнадзе и все остальные. И Геркус возмущался трансферным комитетом. Произносится фамилия. Ну откуда эти занятые люди, сидящие за столом, могут смотреть этого игрока и решать, брать его или нет? Да, за деньги надо отвечать, я согласен. Но, наверное, они должны отдать этот вопрос тем, кто понимает. А тот, кто понимает, должен им представить мнения. Так ведь и потеряли Хвичу. И так же могли потерять и Миранчука. Его отправляли в «Рубин». Но мы этого не позволили сделать. В какой-то момент к моему мнению прислушались. Ну как можно отдать Миранчука за такие маленькие деньги?» — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-chtoby-prijti-i-podol-she-rabotat-direktoru-kluba-udobnee-vsego-skazat-o-strategii-na-pyat-let/
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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