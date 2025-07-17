В «Локомотиве» раскрыли подробности бюджета клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба.

«Внутри бюджета произошли структурные перестроения начиная с 2023 года. Это позволяет сегодня клубу быть устойчивым. В конце 2022 года у «Локомотива» сложилось достаточно сложное финансовое положение, большая закредитованность. В то время сумма займа была приличная, требовалось срочно исправлять ситуацию — это было сделано. Сегодня у клуба нет кредитов. Ни одного. Особенность бюджета «Локомотива» заключается в том, что в нем в том числе заложены средства на содержание спортивных объектов на всей «РЖД-Арене». Всей территории, включая парк, площадки, коммуникации, спортивные сооружения. Плюс база в Баковке. Внутри бюджета — содержание спортивных объектов, академия, вертикаль женских команд клуба», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.