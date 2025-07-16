Маркиньос будет играть под 10-м номером в «Спартаке»

«Спартак» объявил о том, что форвард Маркиньос будет выступать под 10-м номером в сезоне-2025/26. Ранее 25-летний бразилец играл под 8-м.

«Бразилец будет выступать под легендарным номером, который носили на спине Черенков, Павлюченко, Алекс и Промес. Дерзай, Марки!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024-го из «Ференцвароша». Он провел за красно-белых 36 матчей, забил 2 гола и сделал 12 результативных пасов.