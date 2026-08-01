Источник: «Галатасарай» ведет переговоры о трансфере Батракова

«Галатасарай» заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил журналист Сафа Каан Озтюрк.

По данным источника, начались официальные переговоры между двумя сторонами по поводу трансфера 21-летнего россиянина. При этом кандидатура Батракова рассматривается как более приоритетная, чем вариант с полузащитником «Страсбура» Хулио Энсисо.

Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.