«Акрон» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Акрон» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 1 августа

«Акрон» и «Рубин» сыграют во 2-м туре чемпионата России в субботу, 1 августа. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 14:00. Самара Арена (Самара)

В 1-м туре премьер-лиги «Акрон» проиграл «Зениту» со счетом 0:5. «Рубин» начал новый сезон с проигрыша «Краснодару» — 1:3.

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