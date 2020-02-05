Источник: Форвард тульского «Арсенала» Тудорие возвращается в Румынию в аренду

Нападающий «Арсенала» (Тула) Александру Тудорие вернется в Румынию, сообщает Gazeta Sportulior.

Сообщается, что форвард будет отдан в аренду в ФК «Волунтари». Аренда будет рассчитана до конца сезона. У румынского клуба будет опция выкупа за 350 тысяч евро.

23-летний румын в текущем сезоне провел 11 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил один мяч.