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Источник: Форвард тульского «Арсенала» Тудорие возвращается в Румынию в аренду

15:06
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Нападающий «Арсенала» (Тула) Александру Тудорие вернется в Румынию, сообщает Gazeta Sportulior.

Сообщается, что форвард будет отдан в аренду в ФК «Волунтари». Аренда будет рассчитана до конца сезона. У румынского клуба будет опция выкупа за 350 тысяч евро.

23-летний румын в текущем сезоне провел 11 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил один мяч.

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