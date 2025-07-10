Источник: Флап намерен перейти в «Спартак», несмотря на недовольство болельщиков

Полузащитник «Твенте» Мишел Флап не собирается отказываться от перехода в «Спартак», несмотря на непонимание со стороны нидерландских болельщиков, сообщает AD.

Как отмечает источник, трансфер 28-летнего футболиста в московский клуб может состояться на следующей неделе при условии, что красно-белые заплатят «Твенте» компенсацию в размере 5 миллионов евро.

9 июля стало известно, что «Спартак» сделал предложение по Флапу размером 3,5 миллиона. Позже «СЭ» сообщил, что самому нидерландцу предложили трехлетний контракт, футболист готов ехать в Россию.

Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 10 результативных передач.