Мусаев рассказал о звонке Семака с поздравлениями сразу после золотого матча

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о звонке своего коллеги из «Зенита» Сергея Семака сразу после золотого матча, а также о звонках ряда других именитых специалистов.

— Кому из больших российских тренеров хотели бы сказать спасибо за поддержку? В свое время благодарили Юрия Семина, сказавшего теплые слова после первой отставки из «Краснодара», Гаджи Гаджиева, который после матча еврокубка мог позвонить и обсудить методические нюансы.

— Если брать звонки после чемпионского матча, сразу позвонил Сергей Богданович. Я к нему тоже в свое время приезжал на пару дней, смотрел тренировочный процесс. Семак был очень открыт и уважителен. Много общались с его помощниками из штаба: Александром Низеликом, Анатолием Тимощуком, с которыми мы до сих пор на связи. В прошлом году сразу же поздравил их с чемпионством, они мне в этом набрали.

На следующий день после матча с утра позвонил Юрий Павлович. Это было очень неожиданно и приятно, мы тепло пообщались. Набрал из Азербайджана и Курбан Бекиевич, из Китая — Леонид Викторович написал... Очень многие коллеги по цеху! И это было очень приятно, что нет никакой зависти. Видно было, что это искренняя радость.