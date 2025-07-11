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11 июля 2025, 08:00

Мусаев рассказал о звонке Семака с поздравлениями сразу после золотого матча

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о звонке своего коллеги из «Зенита» Сергея Семака сразу после золотого матча, а также о звонках ряда других именитых специалистов.

— Кому из больших российских тренеров хотели бы сказать спасибо за поддержку? В свое время благодарили Юрия Семина, сказавшего теплые слова после первой отставки из «Краснодара», Гаджи Гаджиева, который после матча еврокубка мог позвонить и обсудить методические нюансы.

— Если брать звонки после чемпионского матча, сразу позвонил Сергей Богданович. Я к нему тоже в свое время приезжал на пару дней, смотрел тренировочный процесс. Семак был очень открыт и уважителен. Много общались с его помощниками из штаба: Александром Низеликом, Анатолием Тимощуком, с которыми мы до сих пор на связи. В прошлом году сразу же поздравил их с чемпионством, они мне в этом набрали.

На следующий день после матча с утра позвонил Юрий Павлович. Это было очень неожиданно и приятно, мы тепло пообщались. Набрал из Азербайджана и Курбан Бекиевич, из Китая — Леонид Викторович написал... Очень многие коллеги по цеху! И это было очень приятно, что нет никакой зависти. Видно было, что это искренняя радость.

Мурад Мусаев.«Этот «Краснодар» был не таким красивым, но самым рабочим и боевым». Вторая часть интервью с Мурадом Мусаевым

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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