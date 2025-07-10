Алвес: «ЦСКА — великий клуб. Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе»

Бразильский новичок ЦСКА Матеус Алвес отметил, что обладал представлением о московском клубе еще до того, как получил предложение о переходе.

В четверг, 10 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 20-летним игроком до 2030 года. Ранее полузащитник играл за «Сан-Паулу».

«Я знал про ЦСКА еще до того, как получил предложение. Здесь играл Вагнер Лав, который оставил большой след. Знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, знаю про победную историю в Еврокубках. После того, как я получил предложение, стал изучать еще больше информации, и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе. Я знал, что в клубе играет множество бразильцев, и это стало еще одним фактором принятия решения. Это очень поможет в адаптации», — сказал Алвес в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Футболист прибыл в Россию 5 июля. Он отметил, что с ним также приехал его папа, и они оба остались очарованы Москвой.

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года. В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за бразильский клуб во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.