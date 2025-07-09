Telegraaf: «Спартак» предложил 3,5 миллиона евро плюс бонусы за Флапа из «Твенте»

«Спартак» нацелен на подписание полузащитника «Твенте» Мишела Флапа, сообщает Telegraaf.

По информации источника, московский клуб предложил 3,5 миллиона евро и еще один миллион в качестве бонусов за 28-летнего игрока. Также красно-белые готовы заметно увеличить зарплату футболисту.

Отмечается, что «Твенте» готов продать Флапа. Сам полузащитник также не против перебраться в РПЛ.

Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до июня 2026-го.