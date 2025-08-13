Газизов о несостоявшемся переходе Пальцева в «Спартак»: «Принимать решение за сутки непрофессионально»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе защитника Валентина Пальцева в «Спартак».

Ранее Газизов сообщил «РБ Спорт», что «Спартак» прислал предложение за два дня до очной игры.

«Сроки были сумасшедшие, это было неправильно. Мы всегда готовы к переговорному процессу, но принимать решение за сутки — это непрофессионально. Необходимо пройти УМО, договориться об условиях», — сказал Газизов «СЭ».

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.