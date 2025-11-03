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Источник: Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов»

Сергей Ярошенко

Тархан Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов», сообщает Telegram-канал «Топи за «Крылья»!».

По информации источника, данное решение было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым сразу после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2). Также Джабарилов покинет совет директоров клуба.

Ранее тот же источник сообщал, что главный тренер самарцев Магомед Адиев покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре. Исполняющим обязанности будет назначен Сергей Булатов. Отмечается, что данная перестановка также является инциативой руководства области.

Джабраилов занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года. В совет директоров специалист входит с января 2025-го.

Источник: Telegram-канал «Топи за «Крылья»!»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
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 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
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 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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