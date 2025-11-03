Джеррард вновь отказал «Спартаку»

Как стало известно «СЭ», английский тренер Стивен Джеррард снова отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак».

Представители московского клуба вернулись к кандидатуре бывшего капитана Ливерпуля, с чьими посредниками уже связывались в августе. Однако позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки.

Последним местом работы 45-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025-го. Также Джеррард до этого тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и молодежку «Ливерпуля».