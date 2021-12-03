Источник: ЦСКА интересуется защитником «Уфы» Журавлевым
ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Уфы» Юрию Журавлеву, сообщает Sport24.
По информации источника, руководство московского клуба видит в 25-летнем россиянине усиление атакующего потенциала команды при выходе из обороны в атаку.
Отмечается, что ЦСКА проявляет к защитнику наибольший интерес среди клубов Тинькофф РПЛ.
В нынешнем сезоне Журавлев отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Уфу». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-03-tsska-aktivno-interesuyetsya-zashchitnikom-ufy-yuriyem-zhuravlevym
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