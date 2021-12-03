«Фанат — не преступник!» Российский боец MMA поддержал акцию футбольных фанатов
Российский боец MMA Кирилл Крюков поддержал акцию футбольных фанатов, которые намерены покинуть трибуны во время матчей 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«По итогам жеребьевки стало известно, что сборные России и Польши сыграют друг с другом за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Я сам люблю футбол и болею за московский «Локомотив» почти всю свою жизнь. И, кстати, поляки для «Локо» последнее время очень важны — Крыховяк был настоящим лидером, как и Мацей Рубыс.
Но у футболистов своя территория, а у нас своя. И мне кажется логичным и правильным, чтобы незадолго до того, как футболисты выйдут биться на футбольное поле, бойцы MMA померяются силами в октогоне. Поэтому я вызываю на поединок любого профессионального польского бойца в своей весовой категории (77,1 кг). Знаю, что в Польше любят футбол и все, что с ним связано, и уверен, что такой бой может быть организован и вызовет большой интерес у публики, а промоушен KSW мог бы стать отличной площадкой для нашей встречи!
Фанат — не преступник!» - написал Крюков в Instagram.
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