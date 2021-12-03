В пятницу, 3 декабря, состоится центральный матч 17-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне петербургский клуб уже побеждал соперника — со счетом 4:2 «Зенит» был сильнее «Ростова» в первом круге. Южане не могут победить в этом противостоянии с мая 2019 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.