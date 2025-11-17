Футбол
Сегодня, 19:38

Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валерий Карпин выступил с обращением к игрокам и болельщикам московского «Динамо» после ухода с поста главного тренера команды.

В понедельник, 17 ноября, 56-летний специалист объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.

«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Источник: https://t.me/fcdynamo/37248
Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
    Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

